Asia Bibi chiede asilo alla Francia

Agenpress. Asia Bibi, la donna cristiana condannata in Pakistan per blasfemia e poi assolta nell’ottobre del 2018, dopo un’odissea giudiziaria e anni di prigionia e tortura, lancia un appello al presidente francese Macron, per ottenere l’asilo politico in Francia.

Sta infatti per scadere il visto del Canada dove vive attualmente sotto scorta con la sua famiglia e Asia Bibi ha fatto sapere tramite le pagine del quotidiano La Croix di essere intenzionata a chiedere accoglienza al Capo dell’Eliseo, in occasione della cerimonia in cui le verrà conferita la cittadinanza onoraria all’Hôtel de Ville di Parigi.