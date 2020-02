Chiedeva sostegno ‘ndrangheta. In manette Domenico Creazzo, cons. reg. FdI e sindaco Sant’Eufemia

Agenpress – Domenico Creazzo, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia nell’ambito dell’operazione contro la ‘ndrangheta eseguita stamattina, denominata “Eyphemos”, “ha coltivato e realizzato – riferiscono in una nota stampa gli investigatori – il progetto di candidarsi e vincere le elezioni regionali del gennaio 2020.

A tale scopo si é rivolto alla ‘ndrangheta, ed in particolare a Domenico Laurendi, dapprima attraverso il fratello Antonino Creazzo, in grado di procacciare voti, in cambio di favori e utilità, grazie alle sue aderenze con figure apicali della cosca Alvaro e poi direttamente, al fine di sbaragliare gli avversari politici”.

“A meno di un mese dalle elezioni regionali un altro arresto stamattina nelle fila del centrodestra. Nell’operazione Eyphomos contro la ‘ndrangheta è stato tratto in arresto il sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte e neo consigliere regionale della Calabria, Domenico Creazzo, eletto nella lista di Fratelli d’Italia. Da mesi ormai andiamo ripetendo che quello delle infiltrazioni mafiose nelle liste del centrodestra è diventato un problema che Meloni e Salvini devono affrontare”, o afferma, in una dichiarazione, il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. “Sarebbe davvero ora – prosegue Sibilia – che se ne occupasse la Commissione Antimafia. Lo dobbiamo ai calabresi e agli italiani onesti, che restano la maggioranza silenziosa ed operosa contro il diffondersi del virus del malaffare”.