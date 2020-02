Coronavirus. Conte, Italia paese sicuro, ne usciremo a testa alta. Collaborare, collaborare, collaborare

Agenpress – “L’Italia è un Paese sicuro, in cui si può viaggiare e fare turismo, ci sono solo aree limitatissime con restrizioni; forse è un Paese più sicuro di tanti altri”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma.

“L’Italia, grazie al suo sistema sanitario d’eccellenza e ad una politica sanitaria di massima tutela e rigore, può mandare i suoi cittadini in giro tranquillamente”, ha aggiunto sottolineando che questo è “il messaggio che vogliamo mandare all’Unione Europea e al mondo”.

“Il sistema sanitario è tra i più efficienti al mondo, i controlli che stiamo facendo garantiscono i nostri cittadini e tutti nel mondo”.

“Sarebbe ingiusto che arrivassero limitazioni da parte di stati esteri. Non lo possiamo accettare. I nostro concittadini possono partire sicuri, per loro e per gli altri”.

“Avevamo annunciato in sede di verifica una cura da cavallo, una terapia d’urto per l’economia: stiamo varando misure per il rilancio del sistema economico, l’emergenza coronavirus ci dà maggiore determinazione. Chiameremo a raccolta tutte le forze del Paese, dimostreremo agli occhi del mondo che da un’emergenza l’Italia può uscire a testa alta”, ha aggiunto.

“Ci sono tre imperativi etici: collaborare, collaborare, collaborare. Non intendevo sopravanzare le competenze regionali. Ho fatto una riflessione sul sistema sanitario organizzato su base regionale, quindi il coordinamento va fatto con tutti. Stiamo lavorando fianco a fianco con tutti i presidenti, a livello nazionale e a livello territoriale. La riunione di oggi è stata proficua, in un clima di piena collaborazione”.