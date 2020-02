Coronavirus. Conte minaccia di contrarre le prerogative dei governatori. Fontana: “inaccettabile”

“Spero che queste uscite siano una voce scappata, senza rendersi conto, oppure vuol dire che il governo inizia ad essere fuori controllo”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fondana, commenta così alcune affermazioni del presidente Conte sull’emergenza coronavirus. Quelle del premier, sostiene il governatore ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1, sono “dichiarazioni infondate e inaccettabili”. “Purtroppo abbiamo seguito i protocolli del governo”.

Il governo “è pronto a misure che contraggono le prerogative dei governatori”, aveva detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Il sistema sanitario in Italia è di competenza regionale e non è predisposto per una emergenza nazionale. Per questo un coordinamento è necessario. Se non siamo coordinati non riusciremo a contenere il virus in modo efficace. Se non ci riuscissimo saremmo pronti a misure che contraggano le prerogative dei governatori. Ma non dobbiamo arrivare a questo. Anche perché per ora la collaborazione è accentuata. il coordinamento funziona Ci aspettiamo un impatto sul contenimento. Ma se fosse necessario occorreranno misure centralizzate efficaci. Misure straordinarie”.

“Sono ingiustificate azioni autonome” da parte dei governatori, aveva già detto Conte in serata arrivando nella sede della Protezione civile: “Non è possibile che tutte le regioni vadano in ordine sparso perché le misure rischiano di risultare dannose”, ha aggiunto, annunciando che domani incontrerà tutti i governatori. E poi: “Non prendiamo nulla sotto gamba altrimenti non avremmo adottato misure di estremo rigore. Non possiamo prevedere l’andamento del virus: c’è stato un focolaio e di lì si è diffusa anche per una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi, e questo ha contribuito alla diffusione. Noi proseguiamo con massima cautela e rigore”.

Attilio Fontana, ha subito replicato bollando le sue parole come “irricevibili e, per certi versi, offensive”. Fontana giudica così l’ipotesi tracciata, seppure come extrema ratio, da Conte di avocare a sé e quindi al governo i poteri in materia sanitaria. “Parole in libertà – aggiunge Fontana in una nota – che mi auguro siano dettate dalla stanchezza e dalla tensione di questa emergenza. Domani riferirò al presidente Conte che la Lombardia sta dimostrando di essere all’altezza della situazione e sta gestendo con competenza cio’ che sta accadendo. E tutto cio’ – conclude il governatore – alla faccia dell’autonomia e dei pieni poteri”.

“Sono stato zitto,non ho fatto polemiche, però se accusano la Lombardia non posso tacere – aggiunge -. Avevamo proposto di aumentare i controlli un mese prima che scoppiasse l’epidemia. Ci hanno accusato di essere razzisti, di diffondere il panico. Conte il 3 febbraio ha detto di fidarsi, ora ci attacca. Spero sia una voce sfuggita, altrimenti vuol dire che ha cambiato strategia”. “Non sappiamo quale sia stata la principale causa dei decessi, se il virus è stata la concausa o se c’è un nesso di casualità diretta, però sappiamo che si tratta di persone che non erano nella pienezza della loro forz afisica e capacità di reagire a questa situazione”.

“Cerchiamo di sdrammatizzare, è una situazione senz’altro difficile, ma non così tanto pericolosa: il virus è molto aggressivo nella diffusione ma molto meno nelle conseguenze. È poco più di una normale influenza e questo lo dicono i tecnici”, ha concluso Fontana.