Coronavirus. Gallera replica a Conte: “totale incapacità del Governo di gestire qualcosa che loro dovevano prevedere”

Agenpress – “Ormai sta emergendo la totale incapacità del Governo di gestire qualcosa che loro dovevano prevedere”. Così Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Davanti all’affermazione del presidente Conte sul fatto che ci sarebbe stata una falla nella prevenzione della sanità lombarda “sono assolutamente stupito” e “francamente spero non sia vera. Noi ci siamo mossi sempre esclusivamente sulla base delle indicazioni definite dal ministero e dal Consiglio superiore della Sanità”.

“Una dichiarazione inaccettabile da una persona ignorante, perché ignora assolutamente quali erano e sono i protocolli definiti dall’Istituto Superiore di Sanità. Noi abbiamo seguito pedissequamente ciò che era stato determinato dall’ISS e le linee guide del Ministero”.

“Il nostro sistema sanitario, in meno di tre ore giovedì sera, dalle 21, momento in cui è scattato l’allarme, ha individuato il supposto paziente zero. E per farlo abbiamo dovuto risalire ad almeno 200 contatti diretti che sono stati tutti sottoposti a controlli e abbiamo preso in carico 172 persone” dice.

“Il problema è che il Presidente del Consiglio non conosce i protocolli e getta la palla in tribuna per coprire delle falle gigantesche di un sistema di protezione Civile nazionale che non sta dando alcun tipo di risposte ai problemi organizzativi e gestionali che avrebbero dovuto prevedere e predisporre”.

“A noi è sembrato di aver dimostrato un’efficienza straordinaria, tanto che ce lo hanno riconosciuto anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il presidente Mattarella”. Forse le falle “sono da altre parti. Per esempio qualcuno ci dovrebbe dire come mai a diverse persone è stato consentito di arrivare nel nostro Paese senza controlli di alcun genere”. In Italia si sono bloccati i voli ma “in altri Paesi europei hanno messo in quarantena tutti quelli che arrivavano dalla Cina a partire dai primi di gennaio…Non vorrei che, siccome prima o poi qualcuno queste domande se le farà, oggi si voglia accusare la gestione più efficiente per coprire le manchevolezze di altri”.

Per quanto riguarda l’esaurimento in regione di materiale sanitario come mascherine e tamponi, Gallera spiega: “Mascherine e tamponi ce ne sono: abbiamo ovviamente rifornito prima di tutto i nostri presidi”. Si sta provvedendo a rifornire anche i medici di base nella zona rossa, che erano rimasti senza scorte e anche i centralini “li abbiamo rafforzati e già da oggi le cose dovrebbero andare meglio. Si tenga presente che in tre giorni abbiamo ricevuto quasi un milione di telefonate”. Gallera comunque definisce “eccellente, eccezionale” il rapporto con il Ministro della Salute Speranza: “Si è messo a disposizione, ci è stato vicino e non ci ha davvero mai criticato. Anzi. E poi siamo in rapporto con tutte le regioni del nord colpite, Emilia compresa. Non capisco perché qualcuno voglia soffiare sul fuoco”. (ANSA).