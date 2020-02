Agenpress. Anche le Seychelles hanno chiuso le frontiere via aerea e via mare agli italiani e ai turisti passati per il nostro Paese.

Stessa misura dalla Giordania che ha vietato il visto di ingresso agli italiani e a chi è passato per l’Italia. Idem per i nostri connazionali dal Kuwait.

Nonostante il presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia detto che l’Italia è il Paese più sicuro e abbia invitato a viaggiare e a fare turismo in Italia.