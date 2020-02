Egitto. Patrick Zaki trasferito in un carcere di Mansoura. Niente visite fino al 5 marzo

Agenpress – Due giorni fa Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell’università di Bologna in arresto al rientro al Cairo dal 7 febbraio, è stato trasferito dal centro detenzione del commissariato di polizia in un carcere di Mansoura e al momento le visite di familiari e legali gli sono state negate fino al 5 marzo. Lo scrive su Twitter Amr, amico egiziano di Patrick e attivista in prima fila per chiederne la liberazione. “Non abbiamo idea delle sue condizioni di salute”.

“Il governo egiziano approfitta del fatto che il governo italiano è impegnato col coronavirus e punisce intenzionalmente Patrick”. Gli attivisti chiedono che al ricercatore 28enne siano ripristinati i legali diritti di visite.

Su proposta del rettore Francesco Priolo, il Senato accademico dell’università di Catania ha approvato una mozione di solidarietà e sostegno a Patrick, ribadendo, a nome di tutta la comunità accademica etnea, “il forte auspicio che la libertà di ricerca venga sempre rispettata e tutelata, facendo appello al governo nazionale e alle istituzioni dell’Unione europea affinché intercedano costantemente con le autorità egiziane per garantire che l’incolumità e i diritti fondamentali del giovane studente non siano in alcun modo violati”. “La libertà di pensiero e di ricerca – ha affermato il rettore, esprimendo vicinanza allo studente e alla sua famiglia – la responsabilità e l’impegno sociale, la libera mobilità di studenti e studiosi sono valori di civiltà e strumenti di circolazione delle idee e di condivisione dei saperi che contraddistinguono l’attività universitaria a tutti i livelli.