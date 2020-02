Fca. Alfa Romeo Tonale a Pomigliano. Gorlier, confermiamo gli investimenti

Agenpress “La nuova Alfa Romeo Tonale andrà in produzione qui a Pomigliano nella seconda metà del 2021”. Lo ha detto il Coo Emea Region di Fca, Pietro Gorlier, nel corso di una manifestazione per festeggiare i 40 anni della Panda nello stabilimento di Pomigliano d’Arco (Napoli).

“Qui sono già stati avviati i lavori di ristrutturazione per accogliere la produzione a cominciare dal reparto di verniciatura, per investimenti di circa un miliardo di euro dei cinque previsti in Italia”.

“Al momento non abbiamo interruzioni di produzione e riprendiamo anche la produzione in Serbia che avevamo posticipato di una settimana”, ha detto il Coo Emea Region di Fca, Pietro Gorlier, a margine della manifestazione in corso a Pomigliano d’Arco (Napoli), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se ci fossero problemi produttivi legati al diffondersi del Coronavirus. “Fino ad una settimana fa – ha spiegato – ci occupavamo soprattutto della parte cinese, siamo riusciti fondamentalmente a superare quella crisi. Ovviamente ogni giorno ci sono aggiornamenti ed adesso stiamo monitorando la situazione italiana. Siamo fiduciosi di riuscire a superare questi problemi”.

Per favorire il drastico aumento del numero di auto elettriche o ibride servono “politiche pubbliche che ne accompagnino l’introduzione sul mercato”.

Gorlier ha aggiunto che sarebbe necessario agire “su due leve: il sostegno alla domanda di mercato sia sostenendo la rottamazione dei veicoli ante Euro 4 per sollecitare il rinnovo del parco circolante, sia riducendo i costi di ricarica pubblica o private, in modo da rendere competitivo il costo totale di Possesso del veicolo elettrico”.

“Sarebbero necessarie – ha spiegato – misure come il sostegno alla diffusione dell’infrastruttura di ricarica, come la semplificazione delle procedure esistenti per l’installazione, ad esempio con l’istituzione di uno Sportello Unico Nazionale a questo scopo o strumenti di detrazione fiscale”.

“Fino a quando non avremo completato la fusione, continueremo ad essere due aziende separate. E noi confermiamo gli investimenti annunciati. “Avevamo un piano da 5 miliardi – ha proseguito – lo abbiamo portato avanti e lo stiamo portando avanti. Poi se ci sarà qualche aggiustamento sicuramente lo faremo. Ricordo che però i prodotti che noi facciamo servono al mercato e servono ai nostri marchi e quelli non sono in discussione”.

“Gli investimenti che abbiamo dichiarato sono quelli che per il 2022 dovrebbero portare la piena occupazione – ha aggiunto ancora Gorlier – sono confermati e quindi automaticamente anche il riassorbimento progressivo delle persone che sono in cassa integrazione. La crisi sarà superata chiaramente quando tutti torneranno di nuovo al lavoro”.