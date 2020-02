Il numero dei contagi arriva a 322 unità

Salgono a 240 i casi in Lombardia e 43 in Veneto.

Primo caso in Liguria. 3 a Palermo

Agenpress. I nuovi dati forniti dal commissario straordinario Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa alla protezione civile sono i seguenti:

“11 le vittime accertate per il coronavirus in Italia. Il totale delle persone contagiate in Lombardia è 240, con un incremento di 28 unità, in Veneto sono 43, con un incremento di 5 rispetto alle 12, in Emilia Romagna 26, con un incremento di 3, in Piemonte sempre 3, nel Lazio 3 e in Sicilia 3, perché oltre alla donna risultata positiva stamane ci sono altri due componenti della comitiva proveniente da Bergamo che sono risultati positivi. In Toscana sono 2 i positivi, in Liguria, ad Alassio, 1 persona positiva proveniente sempre dall’area rossa del Lodigiano, e a Bolzano 1 persona”.