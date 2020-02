Siria. Save the Children, bombardate scuole a Idlib. Uccisa una bambina e 9 persone

Agenpress – Dieci scuole bombardate a Idlib in un solo giorno. Il bilancio delle vittime è tragico e temiamo sia destinato a peggiorare: una bambina è rimasta uccisa insieme ad almeno altre 9 persone, di cui tre insegnanti. Decine i feriti, molti i bambini.

Centinaia di migliaia di bambini stanno affrontando una situazione drammatica nel nord della Siria, a causa dell’escalation di violenze nel Paese. Da dicembre nei campi profughi di Idlib sono arrivati 450.000 bambini e le condizioni di vita sono allo stremo.

Secondo Save The Children, dall’inizio dell’anno sono già 22 le scuole bombardate, di cui quasi la metà nelle ultime ore. Come si legge nel comunicato di Save the Children, l’organizzazione internazionale e l’organizzazione locale partner stanno continuando a verificare le informazioni sugli attacchi odierni, la maggior parte dei quali ha avuto luogo durante l’orario scolastico.

Save the Children può confermare che almeno tre insegnanti sono stati uccisi, mentre decine di altri bambini e almeno sette insegnanti sono rimasti feriti. La bambina che ha perso la vita nell’attacco di oggi è stata colpita fuori dalla sua scuola, mentre tentava di abbandonare l’edificio che è stato bombardato in modo diretto. In un’altra scuola usata come riparo dalla popolazione sfollata, sono invece 4 le persone rimaste uccise dagli attacchi e 15 i feriti, si legge nel comunicato di Save The Children.