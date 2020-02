Treni e prevenzione coronavirus, Giannelli (FI): “Realtà molto lontana dagli annunci”

Agenpress. “Trenitalia rassicura gli utenti ma la situazione sui treni regionali è ben diversa. Ciò che è fondamentale per combattere il Coronavirus” esordisce Giampaolo Giannelli Vicecoordinatore provinciale Forza Italia con delega ai trasporti “è l’igiene personale e la santificazione degli ambienti”.

“Come pendolare – continua Giannelli – ho constatato stamani che la situazione descritta in una nota da Trenitalia, tesa a rassicurare i passeggeri, non corrisponde al vero. La nota di Trenitalia indicava tra le misure immediate sia la presenza di dispenser antisettici a bordo sia una situazione di pulizia e sanificazione straordinaria a bordo”.

“Sul regionale preso a Contea Londa alle 8.18, proveniente da Borgo San Lorenzo destinazione Firenze Santa Maria Novella, dimostrano che la situazione reale è molto lontana da quella descritta. Anzitutto non ci sono i dispenser antisettici; a mia precisa domanda – continua Giannelli- il capotreno mi ha detto che sui regionali non ci sono ancora.

“Speriamo che nei prossimi giorni alle parole seguano i fatti perché l’igiene e la pulizia sono basilari sempre. Figuriamoci in un momento come questo” chiosa il vicecoordinatore.