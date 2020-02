Coronavirus. Corte Conti Lazio. Rinvio cerimonia inaugurazione Anno giudiziario 2020

Agenpress – La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio prevista per venerdì 28 febbraio 2020 (ore 11), a Roma, nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti viene rinviata a data da destinarsi in relazione alla situazione che si è venuta a determinare nel Paese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus).