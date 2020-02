Informativa sull’emergenza Coronavirus con il Ministro della Salute e il Ministro degli Affari Esteri

Agenpress. Domani, giovedì 27 febbraio 2020, alle ore 10.30 circa, presso l’Associazione Stampa Estera in Via dell’Umiltà, 83/C, si terrà una informativa sull’emergenza Coronavirus (COVID-19), al fine di trasmettere con la massima trasparenza informazioni corrette ed aggiornate sul reale impatto del Coronavirus in Italia.

Interverranno il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e il Direttore Scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito.