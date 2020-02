Coronavirus. Fontana, “mascherina non è esibizionismo, malattia non grave ma contagiosa”

Agenpress – “Non è una malattia grave ma ha la problematica di diffondersi a una velocità impressionante” così ha detto a Rtl il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che da ieri è in autoisolamento dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al Coronavirus. “Bisogna avere rispetto degli altri.

Quindi pur essendo negativo – ha aggiunto – dato che ho avuto rapporto quotidiani con una persona contagiata devo muovermi con cautela”, ovvero usando la mascherina. In questo modo “se nei prossimi 12 giorni per caso diventassi positivo evito di infettare”. Fontana ha parlato di 12 giorni “perché da tre giorni non vedo” la persona contagiata.

La mascherina indossata da Attilio Fontana nella diretta Facebook in cui ha annunciato di essere in autoisolamento non era quella corretta per il coronavirus ma queste “sono le uniche che ci restano” ha detto il governatore della Lombardia a Rtl 102.5 lanciando un appello. “Sono un po’ nervoso perché – ha detto – non sono in grado di fornircele. Quindi se qualche privato è in grado ce lo faccia sapere”.

Rispondo a chi, in queste ore, mi chiede il perché della mascherina, che uso e non mi fa e non deve far paura.

Indossare la mascherina non è una scelta di esibizionismo o allarmismo, significa comunicare la possibilità di vivere e lavorare normalmente, prendendo precauzioni a tutela propria e del prossimo.

Chiarisco che nell’esercizio della mia funzione, sono assoggettato alle istruzioni operative per gli operatori di servizio sanitario e socio-sanitario regionale, finalizzate a garantire il livello di massima sicurezza in relazione alle condizioni di potenziale e/o possibile esposizione al #Coronavirus (ciò in adempimento al DPCM del 23 febbraio 2020).

Questo atto prevede per un “asintomatico con storia di possibile contatto stretto”, con un tampone negativo, come nel mio caso, la “ammissione al lavoro con utilizzo di dispositivi per la protezione personale (DPI) con mascherina chirurgica e monitoraggio delle condizioni cliniche”.