Coronavirus. Israele. Ingresso vietato a italiani e cittadini provenienti da paesi a rischio

Agenpress – L’Autorità per l’immigrazione israeliana ha rifiutato, in base alle nuove disposizioni assunte oggi, l’ingresso nel paese a passeggeri in viaggio dall’Italia. Lo riferisce il sito Ynet secondo cui 25 erano su un volo da Bergamo: 19 cittadini italiani e gli altri stranieri. Tutti stanno rientrando in Italia con lo stesso volo. Gli ispettori dell’immigrazione hanno poi rifiutato l’ingresso a 23 passeggeri atterrati all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv su un volo da Venezia e altri 9 su un volo da Milano. A questi vanno aggiunti altri di un volo da Roma.

L’ambasciata di Israele in Italia precisa che “le misure restrittive circa l’ingresso di cittadini stranieri in Israele, legate all’emergenza Coronavirus, non riguardano i soli cittadini italiani, ma indistintamente qualsiasi cittadino straniero, senza distinzione di nazionalità – esclusi cittadini e residenti israeliani -, che provenga o abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni in Italia, così come in altri paesi già precedentemente coinvolti da simile provvedimento (Cina, Macao, Singapore, Hong Kong, Thailandia, Giappone e Nord Corea)”.

Il ministero della sanità israeliano ha confermato che un uomo ritornato dall’Italia nei giorni scorsi “ha contratto il coronavirus”, in una nota il ministero della sanità locale ha fatto sapere che era un israeliano, tornato a bordo di un volo El Al da Milano arrivato domenica scorsa nelle prime ore del mattino all’aeroporto Ben Gurion. “Chiunque era a bordo di questo volo – ha spiegato il ministero citato dai media – deve mettersi in quarantena a casa per 14 giorni dalla data di atterraggio”.