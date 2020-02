Coronavirus. Oms, “ha un potenziale pandemico, non fa distinzione di razza o di grado di sviluppo2

Agenpress – “Questo virus ha un potenziale pandemico”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. La diffusione in “Iran, Italia e Corea del Sud ci mostra di cosa è capace il virus”, ha aggiunto, rilevando comunque che “può essere contenuto: è il messaggio che arriva dalla Cina”.

“Ancora una volta, non è il momento di farsi prendere dalla paura. E’ il momento di agire per prevenire le infezioni e salvare vite”. “Le persone possono essere preoccupate ed è giusto che sia così, ma la cosa più importante è calmarsi e fare le cose giuste per combattere questo virus molto pericoloso”, ha aggiunto.

“Questo virus va oltre i confini, non fa distinzione di razza o di grado di sviluppo dei Paesi”, ha detto ancora avvertendo che “anche i Paesi sviluppati possono essere colti di sorpresa”. Ai Paesi in cui sono arrivati i primi contagi, il capo dell’Oms ha chiesto di “muoversi velocemente”.