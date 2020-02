Agenpress. Il direttore dell’Istituto di scienze biomediche, Galli ha dichiarato:

“I ricercatori dell’Ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus. “Abbiamo isolato il virus di 4 pazienti di Codogno, siamo riusciti a isolare virus autoctoni, molto simili tra loro ma con le differenze legate allo sviluppo in ogni singolo paziente. La scoperta consentirà di “seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire come ha fatto a circolare e in quanto tempo“.