Alitalia, Pastorino (Leu): Situazione grave, Coronavirus non sia scusa

Agenpress. “La cassa integrazione annunciata per Alitalia conferma una situazione grave, resa ancora più complicata dal Coronavirus. Ma attenzione: il virus non può essere la scusa per risparmiare sulla pelle di 4 mila lavoratori e ridurre anche i voli su una città già colpite da una serie di problemi, come Genova. Il piano del commissario straordinario Leogrande va rivisto. Il ministro dello Sviluppo Patuanelli intervenga”.

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Governo e maggioranza – aggiunge Pastorino – devono compiere uno sforzo per limitare i danni in un momento storico delicato. Da parte mia c’è la solidarietà ai lavoratori e l’impegno a evitare pesanti ricadute sociali, proseguendo quanto già fatto nell’ultimo anno dall’esecutivo e dal Parlamento”.