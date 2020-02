Messina. Il “pizzo” non rende più, c’è crisi economica. La mafia torna alla droga

Agenpress – “Con le estorsioni non si guadagnava più le persone denunciavano e volevano fare con la droga. C’era la crisi e le persone soldi non ne avevano e si è parlato di prendere la droga. La prendeva uno e valeva per tutti, il ricavato andava a tutti”.

A rivelare agli inquirenti il rinnovato interesse della mafia per il traffico di stupefacenti sono diversi pentiti come l’ex mafioso Alessio Alesci.

Gli incassi del racket non sono più sufficienti, le vittime delle estorsioni, in difficoltà per la crisi economica, denunciano. Per questo la mafia di Barcellona Pozzo di Gotto è tornata a puntare al vecchio business della droga. Emerge dall’indagine della Dda di Messina e dei carabinieri che oggi ha portato in carcere 59 tra capi, affiliati ed estortori delle cosche di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dalle intercettazioni – nei dialoghi gli affiliati usavano un linguaggio in codice per indicare lo stupefacente – emerge che la cosca si riforniva di droga in Calabria dalla ‘ndrangheta.