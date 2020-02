Agenpress. E’ morto Matteo Prodi, il ciclista 18enne rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente sui colli di Bologna. Il ragazzo era in sella alla propria bicicletta quando è stata colpita da un’auto. Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore è deceduto in tarda mattinata

Lo studente si stava preparando all’esame di maturità scientifica e aveva già superato il test per entrare a Ingegneria.

A quanto si apprende, la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi del ragazzo.