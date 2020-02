Segnalate scie nei cieli nord Italia. Si ipotizza meteorite o un fenomeno astronomico

Agenpress – Sono state segnalate alle forze dell’ordine e dell’Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste delle “scie in cielo” le cui cause non sono state ancora accertate. Tra le ipotesi al vaglio ci sono quelle di esercitazioni militari di Paesi confinanti, già smentita dalla Questura di Trieste, o di un meteorite o di un fenomeno astronomico. Il fenomeno è stato notato in una vasta area del nord Italia.

“Le descrizioni ricevute attraverso le segnalazioni, ovvero scie e una sorta di esplosioni in atmosfera, combaciano con un meteorite, ma per avere la certezza bisognerà attendere alcuni giorni”, ha spiegato Giulia Iafrate, astrofisica dell’Osservatorio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e del Comitato Didattica e Divulgazione della Rete Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera).