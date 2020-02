Siria. Onu, Idlib, 950mila sfollati, 569mila sono minori. Turchia, no-fly zone o sarà genocidio

Agenpress – Sono 950mila i civili siriani sfollati nella regione nord-occidentale di Idlib. E’ quanto riferisce l’Ufficio Onu per il coordinamento umanitario (Ocha), nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione nella martoriata regione stretta tra l’offensiva russo-governativa e il confine turco.

Ocha precisa che gli sfollati dal 1 dicembre a oggi sono 948mila. E che di questi 569mila sono minori, 195mila sono donne. Donne e bambini compongono l’81% dell’intera comunità di sfollati siriani a Idlib.

“La comunità internazionale deve agire per proteggere i civili e imporre una no-fly zone” sulla regione di Idlib nel nord-ovest della Siria, scrive su Twitter il capo della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun, dopo l’uccisione ieri sera di almeno 33 soldati di Ankara in un raid attribuito all’aviazione di Damasco. “Una ripetizione dei genocidi del passato come in Ruanda e Bosnia non può essere permessa a Idlib”, ha aggiunto.

“Abbiamo risposto e continueremo a rispondere” agli attacchi contro i soldati turchi e i civili, ha aggiunto Altun, citando i raid di rappresaglia compiuti la scorsa notte da Ankara. “Milioni di civili vengono bombardati da mesi dal cielo. Le infrastrutture, comprese scuole e ospedali, vengono prese di mira sistematicamente dal regime. Un genocidio sta avvenendo lentamente sotto i nostri occhi. Chi ha una coscienza e una dignità deve alzare la voce”, ha proseguito il portavoce, secondo cui “il regime ha tratto vantaggio per anni dal silenzio internazionale di fronte ai suoi crimini.

“Abbandonare Idlib al suo destino significherà che i sogni del regime si realizzeranno. Hanno compiuto una pulizia etnica e demografica nella regione. Non possiamo girarci dall’altra parte”.