Conte, terapia d’urto, non ci fermiamo a prime misure. Scuole chiuse? Massima prudenza”

Agenpress – “Siccome ancora non abbiamo confermato nulla, come nella mia natura voglio essere prudente. Non mi fate anticipare nulla, ma ragionevolmente per quanto riguarda le tre regioni interessate, chiaramente adotteremo misure di prudenza che si distingueranno dalla stragrande maggioranza delle regioni”.

Durante il vertice sul Coronavirus, a quanto si apprende dai partecipanti alla riunione in merito alle misure economiche, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha ricordato ai governatori in video collegamento che gia’ ieri sera il Consiglio dei ministri ha approvato misure di immediato impatto per le situazioni piu’ critiche, tra cui ad esempio la previsione della cassa integrazione ordinaria e in deroga.

“Ma non ci accontenteremo”, ha aggiunto Conte, ricordando che il Governo stava già lavorando, prima dell’emergenza coronavirus, “a una terapia d’urto, a un complessivo provvedimento di rilancio del Paese”. “Non ci fermiamo qui”.

“Si tratta di un primissimo intervento” ha detto Conte, annunciando che il Governo sta già predisponendo un altro intervento di urgenza, “più organico e incisivo”, di sostegno al tessuto produttivo delle regioni, che sarà approvato nei prossimi giorni. “Ma non ci accontenteremo”.

“Abbiamo adesso concluso la riunione, domani mattina pubblicheremo il nuovo Dpcm in pieno raccordo con le valutazioni dei governatori. C’è un clima di grande collaborazione”.