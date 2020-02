Coronavirus: dalla Protezione Civile 20 tende autostabili per carceri della Lombardia

Agenpress. Venti tensostrutture per gli istituti penitenziari della Lombardia. Sono state messe a disposizione oggi dalla Protezione Civile per essere ritirate e saranno presto montate all’ingresso degli istituti grazie alla collaborazione dei volontari della Regione e in coordinamento col Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia.

Si tratta di 20 tende autostabili a quattro campate di circa 40 mq, dotate di doppio ingresso e relativo impianto elettrico. Saranno montate all’ingresso degli istituti penitenziari lombardi allo scopo di permettere i necessari controlli previsti dalla legge sui detenuti cosiddetti nuovi giunti, sugli arrestati e su quelli provenienti da altri istituti, come previsto dalla circolare emanata dal Capo Dap nei giorni scorsi con le disposizioni per la prevenzione del contagio da coronavirus.