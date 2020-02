Coronavirus, Fabrizio Cicchitto (ReL): l’autolesionismo all’italiana fa più danni del virus

Agenpress. Quando esplode un’epidemia in un gigante con i piedi d’argilla sul piano sanitario come la Cina, che per di più ritarda la comunicazione dell’inizio contagio, è evidente che è molto difficile bloccare ermeticamente dall’estero l’espansione del virus.

È quindi possibile che, come del resto in parte sta già avvenendo, oltre all’Italia anche in molti altri paesi avvengano numerosi contagi di coronavirus. Ciò detto, però, oramai è evidente che in Italia ci sono state due falle, una a livello nazionale, l’altra in Lombardia.

A livello nazionale il governo ha creduto di aver risolto tutti i problemi con la Cina bloccando i voli diretti. In primo luogo, per responsabilità della Cina, comunque il provvedimento è arrivato in ritardo (in Cina il virus era già decollato a dicembre), in secondo luogo esso è stato aggirato più da italiani che da cinesi passando attraverso scali intermedi. Il governo non ha tenuto conto di questo aggiramento e ha commesso un gravissimo errore quando ha respinto la richiesta dei governatori leghisti della Lombardia, del Veneto e del Friuli di mettere in quarantena gli studenti cinesi che ritornavano a studiare in Italia dalla Cina.

Invece il governo avrebbe dovuto accogliere, ma correggendola, la proposta, estendendo il provvedimento a chiunque (italiano, cinese, ostrogoto, arabo) fosse passato per la Cina, che quindi doveva essere sottoposto al controllo del tampone o mettersi in quarantena.

Anche in questo caso ci sarebbero stati irresponsabili che sarebbero sfuggiti, ma almeno Conte e Speranza non avrebbero fatto la figura dei fessi. E in dubbio, poi, che in Lombardia a Codogno qualcosa non ha funzionato, nel senso che la tipologia del primo contagiato (38 anni, senza essere stato in Cina, molto attivo) ha indotto l’ospedale a non sottoporlo subito al tampone. Per di più il caso del paziente 1 è iniziato il 20 febbraio, la prima direttiva specifica della Regione Lombardia è arrivata il 24. Di qui si è creata una seconda falla che si è aggiunta alla prima.

A quel punto, però, il comportamento del nostro primo ministro è diventato francamente indisponente e inaccettabile. Egli avrebbe potuto rilevare con garbo l’esistenza della seconda falla se si fosse nel contempo fatto l’autocritica sulla prima. Invece Conte ha proclamato l’infallibilità del governo e ha messo sotto accusa, non nominandolo, l’ospedale di Codogno e poi la sanità lombarda e a sua volta il presidente Fontana ha dato in escandescenza in pubblico.

Entrambi avevano qualche punto debole, ma non valeva proprio la pena dirselo in diretta televisiva, accusandosi e mandandosi a quel paese. Ci lamentiamo perché nel mondo il nostro paese stato messo nel mirino quando i due maggiori protagonisti italiani della vicenda si sono presi a torte in faccia? In effetti ci siamo messi nel mirino da soli, vanificando il comportamento misurato, sobrio e sensato del ministro della Sanità Speranza.

Da un certo momento in poi Conte ha perso il suo aplomb da post-democristiano e ha fatto l’incredibile errore di abbandonare Palazzo Chigi per piazzarsi in maglioncino presso la protezione civile, con l’incompetente Borrelli e passando un giorno intero in tv: il messaggio all’estero è stato devastante dando la sensazione sbagliata che in Italia la situazione stesse diventando peggiore di quella cinese e che noi fossimo diventati la portaerei in Europa e nel mondo del virus. Conte ha commesso un gravissimo errore a farsi guidare da Casalino.

Dichiarazione di Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).