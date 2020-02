Coronavirus. Oms. “Rischio globale molto alto. Molti nuovi casi legati all’Italia”

Agenpress – La minaccia si estende ma proprio nell’epicentro sembra rallentare. Nelle ultime 24 ore in Cina sono stati registrati 329 nuovi contagi da coronavirus, il minimo in oltre un mese. In totale in Cina sono stati riportati 78.959 contati, comprese 2.791 vittime. Fuori dalla Cina i casi sono in totale 4.351 in 49 Paese, con 67 vittime confermate. Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’epidemia di coronavirus Covid-19.

“I nostri epidemiologi stanno monitorando continuamente gli sviluppi e abbiamo aumentato la valutazione del rischio di diffusione del contagio e il rischio di impatto del Covid-19 a livello globale è molto alto”, ha detto, sottolineando che “il continuo aumento di contagi e del numero di Paesi coinvolti in pochi giorni e’ chiaramente motivo di preoccupazione”. Tuttavia, come già ribadito più volte dall’Oms, “c’è ancora possibilità di contenere il coronavirus se saranno varate misure aggressive, anche per rilevare in modo tempestivo i contagi, isolarli e identificare la rete di contatti”.

“Sta progredendo il lavoro su vaccini e terapie. Più di 20 vaccini sono in via di sviluppo a livello globale, e diverse terapie sono in fase di sperimentazione clinica. Prevediamo i primi risultati tra qualche settimana”, ha detto Ghebreyesus, durante il briefing odierno sul coronavirus. “Non abbiamo bisogno però – ha aggiunto – di aspettare vaccini e terapie. Ci sono cose che ogni individuo può fare per proteggere se stesso e gli altri oggi. Il rischio dipende da dove vivi, dalla tua età e dalla salute generale. L’Oms può fornire una guida generale. Dovreste anche seguire la vostra guida nazionale e consultare i vostri professionisti sanitari locali”.