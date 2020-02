Pakistan. Si è lavato nell’acqua dei musulmani. 22enne cristiano torturato ed ucciso

Agenpress – Un giovane cristiano è morto oggi dopo che un proprietario terriero musulmano martedì (25 febbraio) lo ha incatenato e torturato, accusandolo di “inquinare” la sua vasca da pozzo sciacquandolo, secondo fonti.

Saleem Masih, 22 anni, aveva finito di scaricare la pula nei campi nel villaggio di Baguyana, nel distretto di Karsur, a circa 50 chilometri da Lahore, e si stava sciacquando nel pozzo del tubo quando il proprietario Sher Dogar e altri uomini si precipitarono, tirarono su lui fuori dall’acqua e cominciò a picchiarlo, secondo il padre del cristiano, Ghafoor Masih.

“Hanno maledetto e abusato di Saleem per” inquinare “l’acqua, definendolo un” sudicio cristiano “, ha detto l’anziano Masih al Morning Star News. “Lo hanno poi trascinato nella loro fattoria di bestiame, dove hanno incatenato mani e piedi e hanno continuato a torturarlo con bastoni e bastoncini. Hanno anche arrotolato una spessa asta di ferro su tutto il corpo, causando fratture multiple nel braccio sinistro e nelle costole. Saleem non è stato in grado di sopportare il dolore e ha perso conoscenza.

Il padre un membro della Associate Reformed Presbyterian Presbyterian (ARP) Church USA, ha detto che gli agenti di polizia hanno informato la famiglia intorno alle 9 del mattino, dicendo loro di venire alla fattoria di bestiame di Dogar.

“Quando siamo arrivati ​​lì, abbiamo scoperto che Saleem giaceva privo di sensi per terra, con il viso e il corpo insanguinati a causa della tortura”, ha detto. “Apparentemente Dogar aveva convocato personalmente gli sbirri, ed era evidente che anche lui li aveva corrotti, perché cercavano di costringerci a” risolvere la questione “in modo amichevole.”

Dogar e i suoi colleghi dissero che Saleem aveva “commesso un crimine sporcando” la loro acqua di pozzo e che la sua punizione era “giustificata”, ha detto l’anziano Masih.

La famiglia Masih supplicò il proprietario terriero di liberare Saleem Masih in modo da poterlo portare in ospedale per impedirgli di morire.

“Dopo molte suppliche, ci hanno permesso di prendere Saleem mentre la polizia si comportava come spettatori”, ha detto.

Lo hanno portato in un ospedale distrettuale dove ha ricevuto le cure iniziali, e poi i medici hanno detto loro di portarlo al General Hospital di Lahore a causa della gravità delle sue ferite interne, ha detto Masih. Oggi ha ceduto alle sue ferite (28 febbraio), secondo fonti

“Dopo aver visto l’indifferenza della polizia nei confronti del nostro calvario, non ho molte speranze che gli aggressori di mio figlio siano assicurati alla giustizia”, ​​ha detto il padre del defunto.

Prima che il giovane morisse, i membri del Pakistan Center for Law and Justice (PCLJ) hanno aiutato l’anziano Masih a registrare un rapporto di prima informazione contro Dogar e altri quattro uomini, ma la polizia li ha aiutati a ottenere la cauzione dopo averli tenuti brevemente in custodia, il direttore esecutivo del PCLJ Napoleon Qayyum disse.

Ha detto che i governi successivi non sono riusciti a riformare un sistema di polizia profondamente corrotto che mostra spesso pregiudizi religiosi verso le minoranze e le comunità emarginate.

“L’atteggiamento della polizia è spesso distorto quando si occupano di questioni relative a blasfemia, conversioni forzate e matrimoni di ragazze appartenenti a fedi minoritarie, e anche in controversie minori”, ha detto Qayyum prima della morte di Masih. “In questo caso, ad esempio, la polizia ha favorito gli accusati e li ha aiutati a ottenere la libertà su cauzione anche se la vita di un giovane è a grave rischio”.

Il capo della polizia del distretto di Kasur, Zahid Nawaz Marwat, ha negato che la polizia discriminasse nei casi che coinvolgono non musulmani.

“Potrebbero esserci delle pecore nere nel dipartimento di polizia, ma ciò non significa che l’intera forza sia composta da tali persone”, ha detto Marwat a Morning Star News. “Crediamo che tutti i pakistani siano uguali agli occhi della legge indipendentemente dalla loro fede o casta”.

Marwat ha detto che avrebbe esaminato l’accusa secondo cui i funzionari di polizia hanno agito in modo improprio nel caso.

“I funzionari di polizia interessati dovranno affrontare un’indagine dipartimentale ed essere puniti se si accerta che stanno proteggendo gli accusati”, ha detto.

Kasur è lo stesso distretto in cui una giovane coppia cristiana analfabeta è stata picchiata e bruciata a morte da una folle folla musulmana nel 2014 per false accuse di blasfemia. Shahzad e Shama Masih, rispettivamente 26 e 24, erano stati accusati di aver gettato via pagine del Corano insieme ad altri rifiuti domestici.

La folla ha battuto i due con bastoni e pietre prima di bruciarli in una fornace di mattoni di fronte ai funzionari di polizia che stavano a guardare. I rapporti post mortem rivelarono che i due erano vivi quando furono gettati nel forno.

Dopo l’attacco, è emerso che la coppia era stata falsamente accusata. Le pagine bruciate dalla famiglia erano i loro documenti personali.

Il Pakistan si è classificato al quinto posto nell’elenco dell’organizzazione di sostegno cristiano Open Doors 2020 World Watch dei 50 paesi in cui è più difficile essere un cristiano, e il 28 novembre 2018 gli Stati Uniti hanno aggiunto il Pakistan alla sua lista nera di paesi che violano la libertà religiosa.