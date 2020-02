Roma. Cecchi Gori ricoverato e piantonato all’ospedale Gemelli. Radicali, pena insensata

Agenpress – Vittorio Cecchi Gori, condannato giovedì scorso in via definitiva per il crac della casa di produzione cinematografica Safin e destinatario di un ordine di carcerazione per scontare 8 anni e 5 mesi di reclusione, è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, dove si trova piantonato. Il ricovero, secondo quanto si è appreso, risale al giorno stesso della condanna. Cecchi Gori dovrebbe restare in ospedale almeno fino a lunedì.

“Se la pena deve tendere alla rieducazione e la Costituzione è ancora valida, non ha senso oggi per Vittorio Cecchi Gori scontare una pena a 8 anni nel carcere di Rebibbia, così come per qualunque altro detenuto”, affermano Maurizio Turco e Irene Testa Segretario e Tesoriere del Partito Radicale.