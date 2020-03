Coronavirus: Conte firma il nuovo dpcm. “Inefficaci” le ordinanze dei sindaci in contrasto con il governo

Agenpress – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contenimento dei contagi da Coronavirus.

Sono “inefficaci” tutte le ordinanze dei sindaci i materia di Coronavirus in contrasto con le misure prese dal governo. Per fermare iniziative fuori asse, si prevede che dopo “l’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e sono inefficaci – recita la norma – le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali”.

Il testo del decreto, che dovrebbe essere inviato entro domani al Quirinale per la firma, è ancora cambiato – a quanto si apprende – nella formulazione della norma che riguarda le ordinanze dei sindaci, senza alterarne la sostanza.

“In considerazione della dimensione non esclusivamente locale dell’attuale emergenza e della diffusività dell’epidemia – si legge nella nuova versione – l’adozione di misure di contenimento e gestione dell’emergenza a livello statale preclude l’esercizio dei poteri di ordinanza di carattere contingibile e urgente da parte dei sindaci, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32 della legge n. 833 del 1978, 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000”.