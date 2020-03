Coronavirus. Francia, 130 positivi, 12 guariti, 2 decessi

Agenpress – Sono 130 i casi di Coronavirus confermati in Francia secondo le comunicazioni di questa sera da parte del direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, che ieri alla stessa ora ne aveva annunciati 100. I guariti sono 12, due i decessi, 116 le persone ricoverate in isolamento, 9 delle quali in gravi condizioni.

Due nuovi casi sono stati annunciati oggi dalla Prefettura delle Alpi Marittime, in Francia. Si tratta di una quindicenne di ritorno da un soggiorno a Venezia e di una ragazza di 23 anni, legata al cittadino monegasco già ricoverato in ospedale nei giorni scorsi. Secondo i media francesi, sarebbero sette i pazienti tuttora ricoverati presso l’ospedale L’Archet di Nizza. Sono anche in corso 16 test; sei quelli risultati negativi questa mattina.