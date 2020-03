L’opinione di Roberto Napoletano. Piano Lehman e cantieri shock

Se in Cina a marzo non rallentano i contagi, ad aprile scatterà il coordinamento internazionale come nel 2008 per fare spesa pubblica. Il resto lo faranno la Fed a tutto campo e la Bce comprando titoli pubblici per consentire ai governi di spendere.

Sperando che ciò non accada, l’Italia eviti parole inutili e Conte apra i cantieri a partire dal Mezzogiorno

Agenpress. È umanamente impossibile capirlo in Italia se tutte le tv continuano a bombardare a ogni ora del giorno e della notte sul tema unico del Coronavirus italiano. Nemmeno un gigante della informazione della tv pubblica come Bruno Vespa, che ha dato una lezione di buon giornalismo e di buon senso, può arginare il fiume in piena del cupio dissolvi da psicosi italiana.

Tra un bollettino e l’altro sono saltati gli argini. Dopo avere dato il massimo per autoscreditarci pur facendo come governo e protezione civile molto più degli altri Paesi europei, dobbiamo almeno capire che rimaniamo per fortuna un caso periferico agli occhi degli investitori globali nello svolgimento del tema unico Coronavirus.

Se questa malattia epidemica rallenta in Cina nei contagi e, soprattutto, rallenta da marzo per cui ci si convince che si estinguerà in un tempo ragionevole come la Sars, avremo la terza recessione italiana ma non la terza Grande Crisi Globale. Se, viceversa, si prevede che duri fino a maggio, allora ad aprile il Fondo Monetario Internazionale farà scattare un coordinamento internazionale tipo Lehman e si dovrà sapere come si fa con la politica di bilancio.

La decisione è stata presa nel G20 di una settimana fa con i ministri economici e i banchieri centrali tenutosi a Riyad, in Arabia Saudita, e questo di per sé indica la gravità della situazione che è quella di una crisi internazionale. Si prenderà atto, a quel punto, che il Coronavirus butta giù l’economia mondiale esattamente come accadde con Lehman e arriverà, quindi, la proposta del Fondo monetario internazionale sotto il cielo di un G 20 oggi guidato dall’Arabia Saudita, l’anno prossimo dall’Italia. Che non è (tanto) politica monetaria, quanto piuttosto spesa pubblica per incentivare una risposta delle imprese globali – americane, europee, italiane – che hanno dovuto bloccare la produzione perché mancano i pezzi prodotti in Cina.

Per leggere la versione integrale dell'editoriale del direttore Roberto Napoletano

