Magistrati onorari e coronavirus: oltre al danno la beffa

Agenpress. Non solo i magistrati onorari non percepiscono, da anni, alcuna forma di tutela

assistenziale o previdenziale, ma tale assenza di tutele (unico caso nel diritto del lavoro

italiano) determina, per un effetto-paradosso, la loro esclusione dal novero dei beneficiari

ai quali il Governo si appresta ad accordare un indennizzo di 500 euro qualora risiedano o

lavorino nelle aree di contagio.

Il decreto che il Governo si appresta a firmare, infatti, prevederebbe, secondi la bozza in

circolazione) che tale indennità straordinaria sia riconosciuta ai soli professionisti che

vantino l’iscrizione presso una gestione previdenziale.

Peccato che lo Stato italiano e questo Governo si siano pervicacemente opposti alla

iscrizione dei magistrati onorari in qualsiasi forma di gestione previdenziale obbligatoria o

facoltativa.

Morale: dopo essere stata condannata dal Comitato europeo dei diritti sociali della CEDU,

per omesso versamento ai magistrati onorari dei contributi previdenziali, l’talia reitera la

condotta discriminatoria perpetrata in danno a tali lavoratori, obbligandoli alla quarantena

a condizioni economiche discriminatorie rispetto agli altri cittadini italiani.

Anche nella emergenza sanitaria in atto, la gestione Conte-Bonafede dei temi giudiziari si

attesta, quindi (se la bozza di decreto non viene modificata) su una linea politica

diametralmente opposta a quegli annunci propagandistici che avevano acclamato l’ascesa

a Palazzo Chigi dell'”Avvocato del Popolo” come panacea delle discriminazioni

economiche e sociali.

FEDER.M.O.T.

Federazione Magistrati Onorari di Tribunale