Sudisti Italiani: il libro di Roberto Napoletano ristabilisce la verità tra Nord e Sud

Agenpress. Il Direttore del Quotidiano del Sud Roberto Napoletano ha scritto un libro dal titolo: “La grande balla. Non è vero che il Sud vive sulle spalle del Nord, è l’esatto contrario”.

Soltanto con questo titolo tutti gli abitanti del Sud e, non solo, dovrebbero acquistarlo.

Mentre noi Sudisti Italiani abbiamo l’obbligo di leggerlo per capire sempre di più la “Grande Balla” che è stata raccontata e ancora viene “palleggiata”: il Nord “mantiene” il Sud.

Mai parola più offensiva “mantenere” viene usata con tanta leggerezza non sapendo quanta asprezza ha prodotto nel corso degli anni, a tal punto che il divario tra Nord e Sud è diventato sempre più incolmabile.

Per fortuna libri, come quello scritto dal giornalista Roberto Napoletano, contribuiscono a far rimuovere tutti quegli ostacoli culturali e quei pregiudizi che hanno e continuano a danneggiare indecorosamente l’immagine del Sud.

Riporto alcune frasi tratte dal libro e, soltanto queste poche parole, ristabiliscono un fondo di Verità “secondo Noi volutamente nascosta da chi vuole che sia sempre più marcata la linea di separazione tra il Settentrione e il Meridione”.

……“Quanti cittadini sanno che sessantuno miliardi dovuti al Sud vengono ogni anno regalati al Nord, nel più grande furto di stato mai conosciuto dalla Repubblica italiana nella sua storia recente? Sapete a quanto ammonta la spesa per infrastrutture nel Mezzogiorno? Lo 0,15% del PIL, praticamente è stata azzerata.

C’è un treno ad alta velocità ogni venti minuti tutti i giorni tra Milano e Torino e nemmeno uno alla settimana da Napoli a Bari o da Napoli a Reggio Calabria. Sapete che per gli aiuti alle famiglie in Campania arrivano trenta milioni, in Lombardia duecentocinquanta, in Veneto duecento? E che al Nord c’è un insegnante ogni dieci studenti mentre al Sud gli studenti sono venti per ogni professore?

La politica si è abituata da vent’anni a togliere investimenti pubblici al Sud per sostenere la cassa integrazione al Nord, soddisfare le pretese dei produttori di latte, degli obbligazionisti veneti, sistemare gli amici degli amici nel coacervo di enti pubblici proliferati con la spesa facile. Tutti collocati nelle regioni più ricche…..

Roberto Napoletano mette in risalto gli errori della politica. Noi aggiungiamo soprattutto che “quelle promesse non mantenute”, fatte al popolo meridionale durante le campagne elettorali, hanno prodotto malessere e in alcuni casi malaffare.

Come Sudisti Italiani non abbiamo mai accettato e non accetteremo mai un Ministero del Sud. Lo troviamo discriminatorio fin quando non venga nominato un Ministero anche per il Nord.

Il Sud non ha bisogno di un Ministro, ma di Ministri che guardino in tutte le direzioni, affinché ogni Regione venga messa nelle stesse condizioni sociali, culturali ed economiche indipendentemente da dove geograficamente essa si trovi.

Se ciò avvenisse sempre con questo criterio, l’Italia avrà sconfitto il cosiddetto “classismo regionale” dove i “poteri occulti” cercano sempre ed in tutti modi di difenderlo, cosicché gli interessi ed i privilegi rimangano soltanto a beneficio di alcuni e non di tutti.

Aurelio Coppeto (fondatore di Sudisti Italiani)