Tentano di entrare in carcere al Beccaria spacciandosi per Assistenti sociali ma con armi e droga

Agenpress. Finiscono ancora al centro delle cronache le carceri lombarde. Dopo l’aggressione di un detenuto ad un Agente in servizio nella Casa di reclusione di Bollate, un nuovo inquietante episodio si è verificato ieri pomeriggio, sabato, nell’Istituto penale Beccaria di Milano.

Ricostruisce l’accaduto Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: “Registriamo una brillante operazione di polizia messa in atto dal personale di Polizia Penitenziaria dell’IPM Beccaria, coordinato dal Commissario Capo Casella.

Ieri pomeriggio, alle ore 15 circa, tre soggetti hanno cercato di introdursi attraverso la porta carraia dell’istituto spacciandosi per assistenti sociali. L’agente di Polizia Penitenziaria addetta al controllo dei video della portineria ha però subito capito che c’era qualcosa che non andava ed ha avvisato prontamente il personale di Polizia all’interno che è intervenuto per verificare.

All’arrivo hanno trovato due uomini e una donna: l’unico maggiorenne è il fratello di uno dei minori ristretti al Beccaria. A seguito della perquisizione, l’altro ragazzo, un 15enne, è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa priva di copertura rossa, un tirapugni, un coltellino, e 25gr di sostanza stupefacente, presumibilmente eroina. Quest’ultimo è stato arrestato dal personale di Polizia Penitenziaria e tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Torino vista la momentanea chiusura di quello milanese a causa dell’emergenza sanitaria. Gli altri due sono stati denunciati a piede libero. Un grande plauso va a questi uomini e donne del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio al Beccaria che, pur nell’emergenza coronavirus, pur nel sovraffollamento dell’istituto, (sono presenti 41 minori a fronte di una struttura che ne può contenere 32), non hanno abbassato la guardia!”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, ha parole di elogio per i poliziotti del carcere minorile Beccaria di Milano: “E’ solamente grazie a loro – alla loro attenzione, al loro scrupoloso, alla loro professionalità – se è stato possibile stroncare sul nascere un grave tentativo di introdurre armi e droga nel carcere e fermare le tre persone che hanno messo in atto questo inquietante episodio. I nostri Agenti non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita per fermare i tre. Una cosa grave, che poteva creare ulteriori seri problemi alla sicurezza e all’incolumità dei poliziotti, dei detenuti, dei cittadini. La grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria”

Netta è la denuncia del SAPPE: “Da tempo il SAPPE denuncia, inascoltato, che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, l’aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri, la mancanza di personale – visto che le nuove assunzioni non compensano il personale che va in pensione e che è dispensato dal servizio per infermità -, il mancato finanziamento per i servizi anti intrusione e anti scavalcamento.

La realtà è che sono state smantellate le politiche di sicurezza delle carceri preferendo una vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto, con detenuti fuori dalle celle per almeno 8 ore al giorno con controlli sporadici e occasionali, con detenuti di 25 anni che incomprensibilmente continuano a stare ristretti in carceri minorili. Mancano Agenti di Polizia Penitenziaria e se non accadono più tragedie più tragedie di quel che già avvengono è solamente grazie agli eroici poliziotti penitenziari, a cui va il nostro ringraziamento.

Riteniamo che la grave situazione in cui versano le carceri italiane imponga un’inversione di marcia da parte del vertice politico e amministrativo del Ministero della Giustizia e più in generale del governo. Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria poco e nulla hanno fatto per porre soluzione alle troppe problematiche che caratterizzano la quotidianità professionale dei poliziotti penitenziari: ma non si può continuare a tergiversare! Non si perde altro prezioso tempo nel non mettere in atto immediate strategie di contrasto del disagio che vivono gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria è irresponsabile. E per questo scenderemo presto in piazza, insieme alle altre Organizzazioni sindacali del Corpo, per denunciare lo stato di abbandono in cui ci troviamo! Rinnovo il mio appello al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: se ci sei, batti un colpo!”.