Turchia. Migliaia di profughi al confine con la Grecia. Bloccati 10mila nelle ultime 24 ore

Agenpress – La Grecia ha bloccato quasi 10mila migranti che cercavano di entrare dal confine turco dopo l’apertura delle frontiere da parte di Ankara. Lo riferisce una fonte del governo. “Dalle 6 di sabato mattina alle 6 di stamane, sono stati impediti 9.972 ingressi di irregolari nella zona di Evros”, ha detto riferendosi alla regione nel nordest lungo il confine turco.

Almeno 2mila, tra cui donne e bambini, sono giunti stamani alla frontiera tra Turchia e Grecia per cercare di attraversare l’Europa dopo che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato l’apertura delle frontiere. Provenienti da Istanbul, i migranti, tra cui siriani, afghani e iracheni, marciano in fila indiana attraverso i campi verso il valico di frontiera di Pazarkule.

Il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu, ha twittato che fino a questa mattina sono già 76.358 migranti che hanno lasciato la Turchia, via la provincia di Edirne, dove si trova la città di Pazarkule, al confine con Grecia e Bulgaria. Al momento, non è possibile confermare questa cifra. Mentre l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni (Oim) informa che al confine si trovano ormai 13mila profughi. La Turchia ospita 3,6 milioni di profughi e negli ultimi anni il numero di afghani che è entrato nel Paese è salito vertiginosamente.