Usa 2020. Joe Biden vince le primarie dem. Trump, “vittoria del sonnolento”

Agenpress – Joe Biden ha vinto le primarie dem per la Casa Bianca in South Carolina. “Grazie South Carolina! A tutti quelli che sono stati abbattuti, esclusi e lasciati indietro, questa e’ la tua campagna. Insieme vinceremo questa nomination e batteremo Donald Trump”, ha twittato Joe Biden.

“La vittoria del sonnolento Joe Biden in South Carolina dovrebbe essere la fine della campagna della barzelletta di mini Mike Bloomberg. Dopo la peggiore performance di sempre nella storia dei dibattiti presidenziali, Mini Mike ora ha Biden che ha frammentato i suoi pochissimi voti, portandone via molti”, ha twittato, invece, Donald Trump, commentando subito l’esito dell’ultima tornata di primarie dem.

Trump si congratula su Twitter con “il sonnolento Joe Biden”, alla sua prima vittoria, e attacca i due miliardari Michael Bloomberg e Tom Steyer, che si è ritirato dopo il voto di ieri. Il successo di Biden “dovrebbe essere la fine della campagna” per l’ex sindaco di New York, secondo il tycoon, che invita il magnate a non pagare più i suoi consulenti, accusandoli di arricchirsi alle sue spalle spingendolo “in una strada molto buia e solitaria”.

Trump invita quindi Steyer ad andarsene e a “salvare i pochi soldi che gli sono rimasti”, dopo aver speso “più dollari per nulla di ogni altro candidato nella storia, a parte mini Mike Bloomberg”. Poi aggiunge: “troverei difficile credere che candidati presidenziali falliti come Tom Steyer o mini Mike Bloomberg, contribuiscano al partito democratico, anche contro di me, dopo il modo in cui sono stati trattati, ridicolizzati e derisi. I veri politici finiscono di mangiarseli e li sputano!”. Infine la solita accusa: “i democratici stanno lavorando duro per distruggere il nome e la reputazione del pazzo Bernie Sanders e strappargli la nomination”.