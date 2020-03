Zaia, “cinesi mangiano topi vivi”. E dopo le polemiche si scusa con l’ambasciatore cinese

Agenpress – “Le scrivo non per accampare scuse: quando si sbaglia, si sbaglia. E a nulla valgono giustificazioni basate sulla stanchezza accumulata in questi giorni di grande tensione o sulla frettolosità di esposizione di concetti e di ragionamenti”.

Il governatore del Veneto Zaia scrive all’ambasciatore cinese Lì una lunga lettera di scuse: “Sono davvero dispiaciuto per quanto accaduto”. L’accaduto è la maldestra frase che ha detto della in tv con limpida centezza a proposito dell’epidemia da coronavirus: “Abbiamo visto tutti i cinesi mangiare topi vivi”, affermazione che lo ha travolto, critiche e proteste da ogni parte e una levata di scudi fatta proprio dall’ambasciatore che gli si è scagliato contro dicendo che “offendeva propondamente il popolo cinese”.

“Osservazioni che erano e sono relative alla diversità di contesti nei quali il virus si trova ad agire, facilitato in particolare dalle differenti norme igieniche e dai protocolli alimentari identificabili in Cina e in Italia. Ho più semplicemente sottolineato la differenza di usi e costumi, così come avrei potuto sottolineare le differenze tra noi e alcuni paesi europei, fra cui la stessa Europa e gli Stati Uniti, fra Ue e il Giappone”.

“Insomma, Signor Ambasciatore: non è mio stile e mio costume – prosegue – aggredire e sottolineare diversità di pelle di religione, di religione, di genere, di scelte sentimentali. Chi mi conosce lo sa”.

“Sono il primo – scrive il governatore – a dire che la Cina, Governo e popolo, in queste settimane hanno fornito una grande prova di fermezza, resistenza e determinazione nel combattere il virus. Una lotta per proteggere tutto il mondo, non soltanto la Cina”. Riferendosi alla decisione di vietare consumo e commercio illegale di animali selvatici, Zaia sottolinea come sia stata “apprezzata la mano fermissima nel bloccare questa possibile causa di diffusione del Coronavirus. Volevo con questa mia frettolosa osservazione – conclude – dire esattamente questo. Nulla di più. Chieda alla comunità cinese del Veneto e scoprirà che non mi sono mai negato e sottratto alla partecipazione a eventi pubblici e privati organizzati da operatori economici. Ribadisco che non volevo offendere nessuno”.