| A Montevideo il Sottosegretario Merlo incontra il Re di Spagna Filippo VI

Agenpress. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, in occasione della Cerimonia d’insediamento del nuovo Presidente di Uruguay, Luis Lacalle Pou, tenutasi a Montevideo, ha incontrato – tra gli altri – il Re di Spagna, Filippo VI.

L’esponente del governo italiano e il monarca spagnolo durante il colloquio hanno affrontato alcune delle questioni più urgenti che interessano l’Europa, quali la Brexit, e le relazioni bilaterali tra Italia e Spagna a livello economico-commerciale e culturale.

Merlo e il Re di Spagna hanno convenuto sulla rilevanza della grande comunità italiana residente in terra spagnola. Ancora, il Sottosegretario della Farnesina ha sottolineato l’importanza della nuova Agenzia Consolare che il governo italiano sta aprendo a Tenerife, nelle Canarie.

Non poteva mancare, tra le questioni sul tavolo, il Coronavirus. Per il Sottosegretario Merlo e Filippo VI il virus non va affatto sottovalutato; entrambi, in ogni caso, si sono detti sicuri che sia l’Italia come la Spagna hanno le risorse necessarie, a livello di controlli e assistenza sanitaria, sono quindi Paesi in grado di tenere la situazione sotto controllo, per ritornare prima possibile alla normalità della vita sociale.