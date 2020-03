Coronavirus, Francesco Wu (Confcommercio imprenditoria straniera): “Siamo allarmati, rischiamo la recessione”

Agenpress. Francesco Wu, referente in Confcommercio Milano per l’imprenditoria straniera e presidente onorario dell’Unione Imprenditori Italia-Cina, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Rischiamo la recessione –ha affermato Wu-. Noi siamo allarmati, abbiamo paura di non riuscire a pagare i dipendente e di rimanere chiusi. Siamo sicuri che stiamo facendo la prevenzione giusta?

Stiamo chiedendo a tutta la cittadinanza di tornare a vivere come prima, ma per un mese e mezzo abbiamo fatto terrorismo psicologico. Gran parte degli amici imprenditori milanesi ha spinto per riaprire i bar, ma bisogna risolvere il problema sanitario. Bisogna tutti insieme dare una mano a risolvere il problema sanitario.

Il decalogo del ministero della salute dovremmo averlo in testa come i 10 comandamenti della Bibbia. Invece io vedo gente parlare tranquillamente l’uno vicino all’altro, questo è pericoloso. Ad un imprenditore di zona ho detto: stammi lontano almeno un metro e mezzo, lui pensava stessi scherzando. L’altro non deve essere visto come un nemico ovviamente, però delle precauzioni vanno prese.

Milano, che è diventata una delle città più importanti a livello mondiale, rischia una battuta d’arresto e il problema andrebbe a ricadere su tutta l’economia, sarebbe una botta difficile se si fermasse la locomotiva d’Italia. Mi auguro proprio che non accada. Però se la crisi sanitaria dovesse perdurare mesi e mesi questo potrebbe accadere e farebbe danni mastodontici. Io sono nel campo della ristorazione, abbiamo perso l’80% del fatturato e abbiamo deciso di chiudere temporaneamente”.