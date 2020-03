Coronavirus. Oms, si può contenere con le giuste misure, non è ancora pandemia

Agenpress – “Stiamo monitorando la situazione ogni momento di ogni giorno e analizzando i dati. L’Oms non esiterà a descrivere questo coronavirus come una pandemia se questo è ciò che i dati suggeriranno”.

Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Contenere il Covid19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. Con misure precoci e aggressive, possono interrompere la trasmissione”.

“Apprezziamo che le persone stiano discutendo se questa è una pandemia o no. Ma dobbiamo vedere le cose in prospettiva: degli 88.913 casi di Covid 19 riportati finora, il 90% si trova in Cina e principalmente in una provincia”, ha aggiunto Ghebreyesus, sottolineando che “oltre 130 paesi non hanno ancora rilevato casi”. “Siamo in un territorio inesplorato. Ma il virus può essere contenuto con le giuste misure”.