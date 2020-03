Coronavirus. Tajani (FI), serve consiglio europeo straordinario. No a governissimo

Agenpress – “Chiediamo che si convochi un consiglio europeo straordinario, che i capi di Stato e di governo si riuniscano per affrontare la questione. Serve un intervento forte dell’Ue”.

Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa a Roma, parlando dell’emergenza coronavirus.

“Siamo convinti che la questione non si risolva a livello nazionale ma che si risolva a livello europeo. Serve puntare sulla flessibilità e sul cambiamento delle regole. Ecco perché Berlusconi ha sollecitato la commissione con due interrogazioni che chiedono la modifica del patto di stabilità e crescita e, per sostenere le pmi, la sospensione delle norme sui crediti deteriorati”.

“Le due grandi emergenze sono il coronavirus e l’immigrazione – ha aggiunto – Sull’immigrazione, bisogna sostenere i governi greco e bulgaro, di fronte a un problema che ha un carattere umanitario e anche sanitario. Non sappiamo chi sono le persone che stanno premendo alle frontiere”.

“Non siamo favorevoli a governissimi, inciuci o papocchi, nè a fare da stampella a questo governo. Noi siamo alternativi all’attuale maggioranza”, ha ribaditoTajani. “Il governo è in grave difficoltà, è incapace di rispondere alle richieste dei cittadini”.

“Chiediamo di sospendere il patto di stabilità, finché non si esce dall’emergenza coronavirus, e di ripensare le altre regole europee di finanza pubblica”, ha aggiunto illustrando due interrogazioni firmate dagli eurodeputati azzurri. “E’ fondamentale sostenere le aziende e tutelare i posti di lavoro. Per questo, è vitale che non si arresti il credito alle imprese. Qualora le pmi non riescano a far fronte ai rimborsi, tale credito non deve essere considerato come incagliato i inesigibile”.