Coronavirus. Toni Capuozzo. “Il lunedì del razzismo smascherato”

Agenpress – “Una delle poche cose buone di un’emergenza è che ti fa riscoprire la bellezza dell peggiore normalità: immaginatevi questo lunedì mattina se foste chiusi in casa, nella zona rossa, a rimpiangere il malumore frettoloso di appena quindici giorni fa. Sì, è stata una domenica senza calcio (di serie A, in B il virus è così infido e oserei dire razzista che non vuole neanche affacciarsi) ma non si può non ricordare lo striscione dei tifosi napoletani, tante volte oggetto di scherno e offese che prudentemente gli organi competenti definiscono “territoriale” (Bella lezione di sport e di civiltà anche se nulla supera quel “Giulietta è ‘na zoccola” di qualche anno fa). Per uno che porta il mio cognome, un orgoglio, come altre volte ho provato vergogna, o sconforto (poi basta una rapina e un assalto al pronto soccorso per riportarti all’altalena).

A proposito: chiamandomi Capuozzo ed essendo nato e cresciuto in Friuli, vorrei dire la mia su quella che sembra una psicosi: il razzismo. Una psicosi di gente che il razzismo non l’ha mai visto: negli Stati Uniti, in Ruanda, in Germania, in Russia, in Medio Oriente. Una psicosi per cui il razzismo è sempre una cosa da Benetton: tutti i colori uniti, che va bene quando insegni alle elementari, evviva i girotondi com’è bello il mondo. Il razzismo e la discriminazione hanno tanti grigi, non solo i colori o solo il bianco e il nero: provate a chiedere a un bantù come se la passa in Somalia, a un cristiano come se la sfanga in Pakistan, agli indios come li passano agli antropologi per disboscargli le foreste in Brasile.

E però l’anima bella italiana non riesce a staccarsi da quella nobile bandiera semplificata, neanche quando il virus si affaccia sulla penisola: i ristoranti cinesi vuoti, le scuole, eccetera. Poi quando il virus prende piede, nasconde a fatica la sua gioia credendo di individuare in un manager padano il paziente 0 e mezzo.

E quando tutto il mondo ci scansa un po’, che fa il nostro premier ? Dice: “è inammissibile”. Cioè: neanche una parola sul razzismo, una garbata protestina generica. Vien da pensare che l’antirazzismo sia una bandierina politica, da spendere sul pianerottolo nelle liti di condominio, dove e quando è utile. Solo che anni di sermoni, di foto di Oliviero Toscani, di appelli di star e prediche da ong hanno seminato danni, anche nelle persone più disinteressate. Mi sono ricopiato un tweet, che aggiungo a queste righe: una ragazza meridionale che si vergogna dei suoi conterranei, l’automortificazione, il senso di colpa. Io la penso proprio diversamente. Fanno bene nel mondo a prendere precauzioni e benissimo i meridionali, che sono più vicini, a fare altrettanto.

Non ti scansano per il colore della pelle o l’accento o la fede o per qualche altra dannata ragione che quella che potresti essere portatore di contagio. Se fatto senza la teatralità di quella signora di Ischia, è del tutto ragionevole, comprensibile, giusto. Che poi ci possano essere rivincite contro decenni di discriminazioni, può pure essere. Ma non credo che il silenzio di Cortina -tutto esaurito – sia dovuto a una tacita manifestazione di antirazzismo degli ampezzani. Semplicemente qualcuno che cerca di salvare insieme la vita, e anche la borsa.

Le notizie del giorno sono poche e per me due brillano su tutte. Non tanto la chiusura delle piscine di Lourdes, che è una misura saggia ma inevitabilmente ha il sapore di una bandiera bianca. Piuttosto il comandante italiano della Diamond Princess, la nave dei folli, ultimo a scendere. Non solo perché riscatta l’immagine dell’Italia, ma lascia anche intendere che il tempo passa, che le cose finiscono, esattamente come certi giocattoli cinesi: come si chiamava il capitano che lasciò la nave all’isola del Giglio, con i passeggeri ancora a bordo ? Non so voi, ma io ho dimenticato. Si dimentica anche il bene: come si chiamava l’ufficiale del “Cazzo, torni a bordo!” ? Mi ricordo solo che è diventato parlamentare, ha lasciato il suo partito, ma è rimasto a bordo, come tutti.

Senza notizie, tranne il contagio di Sepulveda, torniamo alle diversità culturali. Mi sono sorpreso a chiedermi se il burqa potesse essere utile, adesso che tutti portano le mascherine. Mi è capitato mentre mi chiedevo più seriamente il senso di questo per me benvenuto accordo di pace Trump- talebani.

Benvenuto perché pone fine a un conflitto strisciante di diciotto anni, e al sogno dell’esportazione delle democrazie. Malinconico perché uno si chiede che senso abbiano avuto 54 morti di nostri connazionali in divisa. Sorprendente perché la pace la fa Trump il cattivo, e le guerre i buoni come la signora Clinton (è una tradizione per i democratici come per i repubblicani, e in realtà Trump con i ragazzi che tornano a casa si gioca un pugno di voti a novembre). Preoccupante perché mi immagino già una resa dei conti non tanto tra gli uomini (anche quella, certo. Stavo per scrivere “resa dei conti virile”, poi ho temuto il correttore automatico, che sa cogliere lo spirito dei tempi, correggesse in “virale”), quanto contro le donne.

Almeno quelle, e non sono poche, che hanno conquistato, con il diritto all’istruzione, anche quello di parola, spesso libera e fastidiosa per la supremazia maschile. Già, il burqa. Mi sono ricordato di una ricerca fatta in Afghanistan alla ricerca di una spiegazione del fatto che le donne sono colpite in maniera molto più vistosa che gli uomini dalla tubercolosi. Era emerso, con analisi di laboratorio, che nelle famiglie povere e numerose, dove c’era un solo burqa per uscire di casa, le donne si passavano, attraverso quella mascherina, il contagio. Naturalmente questa mascherina alla rovescio è poca cosa, rispetto alle lapidazioni, ai matrimoni forzati, alle infibulazioni, al silenzio.

Ed è così poca cosa che nessuno ve lo ricorderà mai a Sanremo, dove è un po’ più semplice ricordare -giustamente- i delitti, le violenze, le ingiustizie domestiche o professionali di casa nostra. Abbiamo una passione per l’autofustigazione, il disprezzo di noi stessi, vederci razzisti anche quando non lo siamo, e misogini anche quando lo siamo. Ma allora bastava una canzone di Mia Martini, aveva già detto tutto.

Toni Capuozzo