Il Vaticano apre gli archivi di Pio XII. Aiutò gli ebrei. Rabbino capo Roma: si riveleranno boomerang

Agenpress – Le prime carte degli archivi sul pontificato di Pio XII, aperti oggi, confermano i suoi aiuti agli ebrei. Lo anticipa sui media vaticani Johan Ickx, direttore dell’archivio della Sezione Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, secondo cui tra i documenti già fruibili in formato elettronico spiccano i fascicoli sugli “Ebrei” con 4.000 nomi e le loro richieste di aiuto.

Tra questi c’e’ una maggioranza di “richieste per aiuto da parte di cattolici di ascendenza ebraica, ma non mancano nemmeno i nomi di ebrei.

Non si è fatta attendere la replica del rabbino capo di Roma, Riccardo di Segni. “È molto sospetto questo sensazionalismo, con i fascicoli già pronti e le conclusioni facili proposte sul vassoio. Ma basta poco per rendersi conto che già le scarse rivelazioni si riveleranno un boomerang per gli apologeti a ogni costo. Si vede chiaramente che non ci fu volontà di fermare il treno del 16 ottobre e che gli aiuti furono ben mirati a tutela dei battezzati”.

“Dopo aver detto che ci vorranno anni di studio, ora la soluzione uscirebbe il primo giorno come il coniglio dal cilindro del prestigiatore. Per favore, fate lavorare gli storici”.

16 ottobre 1943 a Roma trecentosessantacinque uomini delle SS tedesche diedero il via al tragico rastrellamento nelle case della comunità ebraica della capitale. Il giorno non fu scelto a caso: di sabato, festivo per gli ebrei, avrebbero trovato in casa quasi tutti i componenti delle famiglie. La retata coinvolse non solo il ghetto, ma anche altre zone della città: 1259 persone vennero sequestrate e condotte a bordo di camionette militari al Collegio Militare di Palazzo Salviati. Da qui, dopo diversi giorni di controlli, furono rimandati a casa solo 237 cittadini. Tutti gli altri, a bordo di un treno composto da 18 carri bestiame, partirono per il campo di sterminio di Auschwitz. Dopo due anni, nel 1945, di tutti coloro che erano saliti a bordo di quel treno dell’orrore, tornarono a casa solo sedici persone, una donna e quindici uomini.

Secondo alcuni storici il ritardo di 48 ore fu dovuto dal timore nazista di reazioni vaticane, reazioni che tuttavia non arrivarono mai. Secondo diverse ricostruzioni fatte poi dagli storici cattolici, Pio XII rinunciò a parlare e a scrivere affinché la strategia di soccorso attuata in Europa non fosse colpita e smantellata dalla rappresaglia hitleriana. Capire dove risieda la verità è in ogni caso un lavoro ancora da fare, soprattutto oggi che una mole impressionante di documenti inediti può essere consultata.