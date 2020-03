Ocse. Coronavirus “è il più grande pericolo”. Per Italia crescita zero è migliore delle ipotesi

Agenpress – Il coronavirus è “il più grande pericolo” dai tempi della crisi finanziaria ed espone l’economia mondiale “ad una minaccia senza precedenti”.

Così l’Ocse nealla presentazione dell’Interim Economic Outlook 2019. Il documento propone due scenari: Uno più favorevole, in cui l’impatto dell’epidemia viene globalmente limitato, e un secondo scenario, il cosiddetto ‘effetto domino’, con un contagio più generale. In entrambi i casi, l’Ocse si appella ai poteri pubblici affinché “agiscano immediatamente per limitare la propagazione del virus”.

La capo economista dell’Ocse, Laurence Boone, “la principale preoccupazione, per quanto riguarda l’Italia, è stata sempre quella di trovare un modo per accelerare la crescita”, rendendola più “elevata” e “sostenibile”. “Ovviamente non possiamo dire che il coronavirus sia una buona notizia” in questo senso. La crescita zero stimata nelle previsioni intermedie 2020 presentate oggi è attualmente il “best case scenario”, vale a dire “la migliore delle ipotesi” su cui può sperare il nostro Paese.

. Secondo l’Interim Economic Outlook, che tiene conto dell’impatto legato al coronavirus, il nostro Pil scenderà dallo 0,2% del 2019 allo 0% nel 2020, un stima tagliata di 0,4 punti rispetto alla precedente stima di novembre. L’organismo internazionale con sede a Parigi prevede invece uno 0,5% per il 2021, invariato rispetto a novembre. Per l’Ocse, non solo l’Italia, ma l’intera economia mondiale è attualmente “a rischio”.