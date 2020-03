Pella (FI): “Rivolgere appello chiaro all’Europa per revisioni profonde, non solo tampone d’emergenza”

Agenpress. La crisi del coronavirus, data non solo dall’emergenza sanitaria ma anche dalle sue dirette ricadute in termini economici e finanziari, avrà delle conseguenze pesanti, peraltro già annunciate dai dati pubblicati sulla Cina, in tutti i settori, dal commercio internazionale alla produzione, dal traffico aereo e marittimo al settore terziario, mettendo sotto pressione i sistemi economici di tutti i Paesi europei. A ciò si aggiunge da oggi il rischio di una nuova ondata di migranti provenienti dalle frontiere turche, annunciata dal Presidente Erdogan, che rende lo scenario europeo una tempesta perfetta da governare per evitare crolli strutturali.

La manovra annunciata dal Governo, pari a 3,6 miliardi, é una prima reazione concreta ma del tutto insufficiente e inadeguata. Dobbiamo rivolgere al sistema Europa un appello per agire con tempestività e in maniera coordinata, grazie anche all’autorevolezza del Presidente Berlusconi e del Vicepresidente Tajani: la revisione delle clausole di flessibilità e un piano di aiuti massicci sono misure che dovranno essere considerate nel breve periodo, e non per poter accordare un maggiore deficit per tamponare l’emergenza quanto per investire in digitalizzazione, per sostenere la cigs, per stimolare gli investimenti privati e, finalmente, per diminuire il prelievo fiscale nel Paese spingendo la domanda interna.

Per questa ragione, oggi stesso Forza Italia presenterà un pacchetto di proposte che, così come anticipato dal Presidente Berlusconi, vanno nella direzione di contrastare l’emergenza e rilanciare al contempo occupazione e crescita. L’Europa non potrà voltarsi dall’altra parte, o ritenere di non dover attivare misure strutturali rivedendo l’intero impianto fiscale, già nel prossimo ECOFIN e nel G7, per fronteggiare uno shock negativo che coinvolgerà l’intero continente e la sua capacità di resilienza di fronte a crisi di tale portata.

On. Roberto Pella, Componente Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione.