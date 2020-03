PIL, Codacons: dati 2019 disastrosi, crisi consumi e industria pesa su economia

Agenpress. I dati sul Pil che registrano nel 2019 una crescita del +0,3% sono “disastrosi” e dimostrano come l’economia italiana sia praticamente ferma. Lo afferma il Codacons, commentando i numeri diffusi oggi dall’Istat.

“Il Pil italiano registra i valori più bassi dal 2014 e risulta in netta frenata rispetto all’anno precedente, numeri da “prefisso telefonico” che dimostrano in tutta la loro drammaticità come l’economia del nostro paese versi in pessime condizioni – spiega il presidente Carlo Rienzi – A pesare sul Pil del 2019 è la crisi dell’industria, che da mesi registra numeri negativi per tutti gli indicatori, dal fatturato alla produzione, e lo stallo dei consumi da parte delle famiglie, che crescono solo del +0,4%”

“E sul futuro dell’Italia si addensano nubi nerissime – prosegue Rienzi – Se proseguirà l’emergenza coronavirus, infatti, il Pil italiano è destinato a subire un tracollo, con conseguenze inimmaginabili per il paese. Per questo il Governo deve intervenire subito con misure efficaci in grado sia di sostenere i consumi e il settore industriale, sia di contrastare gli effetti destabilizzanti del coronavirus “.