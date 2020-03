Roma. Laura Corrotti (Lega): “Parole Lozzi confermano 5stelle a pezzi”

Agenpress. “Il Movimento 5 Stelle è ormai ridotto ai minimi termini e anche le percentuali delle suppletive, dove hanno raccolto appena 1500 preferenze non arrivando neppure al cinque percento, confermano il suo declino elettorale nella Capitale.

Risultati che dividono il Movimento in tanti piccoli pezzi: le voci dal Campidoglio avanzano l’idea di una Raggi bis, dalla Regione Lazio la Lombardi propone un’alleanza Pd-5stelle e l’ultima, in ordine cronologico, la proposta del presidente del Municipio VII Monica Lozzi in cui si auto promuove a candidata sindaco di Roma esprimendosi inoltre su una preferenza di lista civica con il sostengo dei voti del Pd.

Non credo però che i cittadini romani siano ancora interessati a casi di parentopoli in città, per questo siamo proprio curiosi di capire quali progetti ha in mente la Lozzi per Roma e se magari pensa di adottare un cinghiale per sconfiggere l’emergenza, così come ha fatto con i topi nel suo Municipio.”

Cosi in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.