Roma. Tre buste esplosive nelle ultime ore, ferite tre donne, non sono gravi

Agenpress – Tre buste esplosive nelle ultime ore a Roma e Fiumicino hanno provocato il ferimento di tre donne.

La prima busta è esplosa ieri sera al centro Smistamento Poste di via Cappannini, a Fiumicino. A rimanere ferita una donna. Alle 18.30 di oggi un’altra busta è esplosa in via Piagge, a Nuovo Salario, in un’abitazione privata ferendo un’impiegata 54enne, mentre la terza è arrivata in un’altra abitazione in via Fusco, alla Balduina, e ha ferito una 68enne alle mani e al viso. Le tre non sono in gravi condizioni. Sui casi indagano polizia e carabinieri.

Nessuna delle tre buste esplose a Roma conteneva una rivendicazione. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i tre ordigni sarebbero apparentemente identici e questo farebbe pensare che a confezionarli sia stata una sola mano, anche se saranno gli esami scientifici a confermare l’ipotesi. Dagli accertamenti svolti finora, inoltre, non sarebbe emerso un collegamento tra le buste e fenomeni eversivi: i primi riscontri sui destinatari avrebbero fatto emergere che si tratterebbe di soggetti ‘sconosciuti’, senza alcun rilevanza pubblica.