Siria. Ong, scontri a Idlib, 30 morti nelle ultime 24 ore

Agenpress – Più di 30 tra soldati governativi siriani, miliziani lealisti e combattenti filo-turchi sono morti nelle ultime ore in scontri armati nella regione nord-occidentale di Idlib, dove da giorni si confrontano direttamente gli eserciti turco e siriano.

Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui gli scontri sono in corso nella città strategica di Saraqeb, tra Idlib e Aleppo.

Secondo le fonti 23 combattenti filo-turchi sono morti, nonché 11 lealisti. Ieri la Turchia ha annunciato l’avvio di una campagna militare a Idlib e dintorni. Secondo l’Osservatorio, nelle ultime 24 ore le forze turche e le milizie alleate hanno conquistato diverse località a sud di Idlib. Ma già da stamani è in corso la controffensiva governativa appoggiata dalla Russia.