Turchia. Erdogan ricatta l’Europa, pensava che io stessi bleffando. Il dramma dei profughi

Agenpress – “Pensavano che stessimo bleffando, ma quando abbiamo aperto le porte sono cominciate ad arrivare le telefonate”.

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando della sua decisione di lasciar passare i migranti verso l’Ue dopo l’uccisione di 34 suoi soldati in Siria, dove Ankara lamenta un mancato appoggio europeo.

L’aviazione turca ha abbattuto tre jet dell’esercito siriano di Bashar al Assad. Alcuni droni turchi hanno distrutto postazioni e convogli delle truppe siriane.

Erdoğan si trova tra il confronto armato nel nord della Siria, la sorte di milioni di profughi siriani e un gioco diplomatico complesso con i russi e gli europei.

Da un lato chiede all’Ue di mantenere gli accordi stipulati nel 2016, quando gli allora 28 promisero 6 miliardi di euro di aiuti ad Ankara per finanziare l’accoglienza non solo dei siriani, ma anche di afghani,”ospitate” sul territorio turco. Dall’altro il presidente turco, a capo di un Paese membro della Nato, continua a combattere in Siria, nell’area di Iblid, contro un nemico che gode del pieno appoggio, non solo politico, di Mosca.

Erdoğan e Vladimir Putin si incontreranno il 5 marzo per parlare della crisi. Al momento tutto lascia pensare che il presidente russo abbia permesso alla Turchia di vendicare i soldati uccisi prima di sedersi al tavolo del negoziato.

La vera tragedia, in tutto questo, è che le vittime del gioco tra potenze sono i civili, quasi un milione di sfollati nella provincia di Idlib, intrappolati in una regione in guerra. Come se non bastasse, da due giorni il presidente turco ha scatenato un’altra crisi umanitaria invitando i profughi che si trovano in Turchia a raggiungere l’Europa. Per Erdoğan, evidentemente, è un mezzo per fare pressione sull’Europa e spingerla a sostenere la sua azione.

I numeri e le notizie che giungono dalle aree di confine tra Grecia e Turchia sono agghiaccianti. I migranti che Ankara ha lasciato liberi di ammassarsi sul confine, secondo l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), sono oltre 13mila, tra cui donne e bambini costretti a vivere in condizioni indicibili. Atene, dal canto suo, ha fatto sapere che nelle ultime 24 ha respinto circa 10mila migranti che cercavano di passare il confine illegalmente. Altri 2000 si sarebbero concentrati nei pressi del varco di Pazarkule, mentre alcune centinaia, a bordo di gommoni, sono sbarcati sull’isola greca di Lesbo. Dove però, almeno in alcuni casi, sono stati oggetto di un’accoglienza tutt’altro che amichevole da parte della popolazione locale.